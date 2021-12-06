Полицейские Казахстана смогут участвовать в специальных жилищных программах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство внутренних дел РК намерено заключить соглашение с «Отбасы банк», которое позволит полицейским участвовать в специальных жилищных программах. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ведется совместная работа с банками. Сейчас прорабатывается вопрос с правлением «Отбасы банка» по заключению соглашения, которое позволит полицейским участвовать в специальных жилищных программах банка и получать жилье на выгодных условиях», -сказал Нурдильда Ораз.

Ранее сообщалось, что более 70% полицейских, нуждающихся в жилье, обеспечены специальными льготами.

«В 2014 году определенная категория сотрудников была наделена правами компенсационных выплат, предназначенных для найма жилища. На первоначальном этапе этим правом обладали более 6 тысяч полицейских – это оперативно-следственные и криминалистические подразделения. В 2019 году перечень дополнен должностями патрульной полиции и участковыми инспекторами. Общее число сотрудников на тот момент составляло более 9 тысяч человек»,- сказал Нурдильда Ораз.

Спикер добавил, что с начала года список таких должностей был дополнен помощниками участковых, сотрудниками специальных учреждений и конвойной службы, охранных и кинологических подразделений, медицинских подразделений и подразделений организации труда осужденных уголовно-исполнительной системы, дежурных частей и центров оперативного управления.