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Полицейские изъяли у правонарушителей 2,5 тысячи хвойных деревьев

4 Января 2023, 20:08
Полицейские изъяли у правонарушителей 2,5 тысячи хвойных деревьев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 2,5 тысяч хвойных деревьев изъято у правонарушителей в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С 15 по 31 декабря в стране прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Ель». Его цель – выявление и пресечение незаконных порубок, заготовок, провоза и реализации молодняка хвойных пород деревьев в предновогодний период.

На рынках и других местах были созданы 588 мобильных групп, в том числе 321 совместных с природоохранными органами. Проведено 1837 рейдов.

Всего с начала ОПМ привлечено к административной ответственности 506 человек, к уголовной – 18. Изъято свыше 2,5 тысячи штук деревьев хвойных пород. Наложено административных штрафов на пол миллиона тенге, из них взыскано порядка 400 тысяч тенге.

Как отметили полицейские, чаще всего правонарушители привлекаются к ответственности за незаконную порубку елей и сосен, а также за их реализацию в неустановленных местах и нарушения правил содержания и защиты зеленых насаждений.


Фото: polisia.kz


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