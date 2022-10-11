Полицейские изъяли у кызылординца более 8 кг наркотиков и две единицы оружия
В целях выявления фактов распространения наркотических и психотропных веществ в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора – 2022» управлением по противодействию наркопреступности ДП Кызылординской области проводятся рейдовые мероприятия.
8 октября сотрудники полиции обнаружили в доме у 42-летнего жителя Жалагашского района алюминиевую флягу с растительным веществом со специфическим запахом и две незарегистрированных в ОВД единицы оружия.
По заключению экспертизы установлено, что изъятое вещество является «высушенной марихуаной» общим весом 8 кг 493 грамма. По данному факту проводится досудебное расследование по части четвертой статьи 296 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере».
Кроме того, по факту незаконного хранения оружия составлен административный протокол.
Фото: polisia.kz