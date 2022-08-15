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Полицейские изъяли у кызылординца 154 кг рыбы
15 Августа 2022 14:16

Полицейские изъяли у кызылординца 154 кг рыбы

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В целях выявления и пресечения браконьерства, незаконного оборота объектов биологических ресурсов в Кызылординской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Киік», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе ОПМ сотрудники Аксайского отдела полиции УП Кызылорды 11 августа около 05:30 часов на левом берегу остановили пассажирский автобус «Setra», курсирующий по маршруту «Аральск – Кызылорда».

Во время проверки у пассажира обнаружили 154 кг рыбы. Без каких-либо документов он намеревался доставить незаконно добытую рыбу в Кызылорду с целью ее реализации.

Назначены соответствующие экспертизы. Пассажир доставлен в отдел полиции и с него взято обязательство о явке в ОВД.

По данному факту проводится досудебное расследование по части первой статьи 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов». Обстоятельства выясняются.

Фото: polisia.kz

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