Полицейские изъяли свыше 1 тыс. единиц огнестрельного оружия из незаконного оборота

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В результате проведенного оперативно-профилактического мероприятия «Оружие» из незаконного оборота изъято 1 113 единиц огнестрельного оружия, более 8 тыс. патронов к нарезному оружию. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С февраля в стране проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие». Основная цель - предупреждение преступлений, совершаемых с использованием оружия. В органах полиции на учете состоят около 235 тысяч владельцев гражданского оружия, свыше 2 тыс. субъектов служебного оружия. В результате принятых мер из незаконного оборота изъято 1 113 единиц огнестрельного оружия, более 8 тыс. патронов к нарезному оружию. Полиция проверила около 2,5 тыс. юридических лиц, в том числе 92 оружейных магазина, свыше 76 тыс. крестьянских хозяйств. По месту жительства проверили более 224 тыс. владельцев гражданского оружия», - отметила на брифинге представитель МВД РК.

По информации ведомства, выявлено свыше 5 тыс. правонарушений. Зарегистрировано 379 материалов, предусматривающих уголовную ответственность за незаконное хранение и ношение оружия.

Шугыла Турлыбек напомнила о том, что за незаконное хранение оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная и административная ответственность.

«Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, будут освобождены от ответственности, если в их действиях не содержится состава иных преступлений. В этой связи Министерство внутренних дел РК призывает добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и специальные средства», - добавила представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что за неделю в стране совершено 3107 преступлений, 1955 из них раскрыто в течение суток.

Напомним, сегодня еженедельный брифинг Министерства внутренних дел РК посвящен вопросам безопасности детей. По информации ведомства, количество преступлений в отношении несовершеннолетних снизилось на 17%.

Также ужесточена ответственность за преступления сексуального характера в отношении детей. Такие виды преступлений, как изнасилование и насильственные действия сексуального характера переведены в категорию тяжких преступлений.