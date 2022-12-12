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Полицейские изъяли почти полтонны наркотиков в Жамбылской области

12 Декабря 2022, 16:39
Полицейские изъяли почти полтонны наркотиков в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Около полтонны наркотиков изъяли полицейские в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

8 декабря в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности в 60 км от села Кызыл шаруа в предпесковой зоне Т. Рыскуловского района остановили автомашину «ВАЗ-212» под управлением 47-летнего водителя.

При осмотре авто в багажном отсеке стражи порядка обнаружили два мешка с гашишем.

Кроме того, на расстоянии 2 км от места задержания было обнаружено два шалаша из прозрачного целлофана, внутри которых лежали 36 мешков с марихуаной, один мешок с гашишем и два сита.

Общий вес изъятых наркотических средств составил более 472 кг, из которых порядка 370 кг высушенной марихуаны и 102,7 кг гашиша.

«В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 296 части 4 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Задержанные подозреваемые – 30 и 47-летние мужчины дали признательные показания и были водворены в изолятор временного содержания», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области Алим Бажикбаев.


Фото: polisia.kz


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