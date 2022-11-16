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Полицейские изъяли более 300 кг рыбы осетровых пород в Мангистауской области

16 Ноября 2022, 23:38
Полицейские изъяли более 300 кг рыбы осетровых пород в Мангистауской области
16 Ноября 2022, 23:38

Полицейские изъяли более 300 кг рыбы осетровых пород в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции Мангистауской области на территории города Актау в 26 микрорайоне остановлена автомашина марки Lexus, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В ходе проверки автотранспорта была обнаружена рыба осетровых пород в количестве 76 штук, общий вес составил 302 кг.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК. Задержаны 32-летний гражданин и 44-летняя гражданка.

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