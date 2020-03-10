+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 7 °С
USD 382.05 EUR 431.49
RUB 5.61 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Полицейские изъяли большую партию наркотиков в Костанайской области

10 Марта 2020 15:41
Поделиться:
Полицейские изъяли большую партию наркотиков в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Житикаре полицейскими задержан подозреваемый, у которого в квартире обнаружен гашиш весом более 693 грамма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

Новости по теме
На участкового напали с ножом в Уральске
Более  10 свертков с наркотиками и психотропными веществами изъяли у восточноказахстанца От женщин зависит очень многое - капитан павлодарской полиции Татьяна Кутнова Александра Миронченко: Моя мечта - стать бойцом спецназа

«Изъятые наркотики считаются особо крупным размером», - сообщает пресс-служба ДП.

Полицейские в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Житикара, в квартире у 25 -летнего мужчины, изъяли 11 пакетов с веществом зеленого цвета, а также электронные весы.

По результатам проведенной судебно-химической экспертизы обнаруженное вещество является наркотическим средством «гашиш» общим весом 693,15 граммов.

Также в ходе обыска в комнате, под кроватью, стражи порядка изъяли обрез охотничьего ружья 12 калибра.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ). Санкция данной статьи предусматривает от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения «арест».

По данным департамента полиции, с начала года костанайскими полицейскими из незаконного оборота изъято боле 4 килограммов различных наркотических средств.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Костанайская область, Борьба с преступностью, Другие государственные органы,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив