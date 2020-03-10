Полицейские изъяли большую партию наркотиков в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Житикаре полицейскими задержан подозреваемый, у которого в квартире обнаружен гашиш весом более 693 грамма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

«Изъятые наркотики считаются особо крупным размером», - сообщает пресс-служба ДП.

Полицейские в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Житикара, в квартире у 25 -летнего мужчины, изъяли 11 пакетов с веществом зеленого цвета, а также электронные весы.

По результатам проведенной судебно-химической экспертизы обнаруженное вещество является наркотическим средством «гашиш» общим весом 693,15 граммов.

Также в ходе обыска в комнате, под кроватью, стражи порядка изъяли обрез охотничьего ружья 12 калибра.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ). Санкция данной статьи предусматривает от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения «арест».

По данным департамента полиции, с начала года костанайскими полицейскими из незаконного оборота изъято боле 4 килограммов различных наркотических средств.