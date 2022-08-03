3 Августа 2022 12:27

Полицейские изъяли 69 кг марихуаны у жителя Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 69 кг марихуаны изъяли у жителя Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области совместно с отрядом спецназа задержан 52-летний житель села Тасөткел, который недалеко от населенного пункта, в предпесковой зоне, организовал сбор конопли.

При проведении обыска обнаружена скошенная и разложенная для просушки дикорастущая конопля весом около 69 килограмм. Получено соответствующее экспертное заключение. Задержанный дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания города Шу.

По факту начато досудебное расследование по статье 296 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

«В случае доказательства вины в сборе наркотических средств в целях сбыта, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества», – сообщил заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области Д. Койториев.





Фото: polisia.kz