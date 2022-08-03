Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Полицейские изъяли 69 кг марихуаны у жителя Жамбылской области
3 Августа 2022 12:27

Полицейские изъяли 69 кг марихуаны у жителя Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 69 кг марихуаны изъяли у жителя Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области совместно с отрядом спецназа задержан 52-летний житель села Тасөткел, который недалеко от населенного пункта, в предпесковой зоне, организовал сбор конопли.

При проведении обыска обнаружена скошенная и разложенная для просушки дикорастущая конопля весом около 69 килограмм. Получено соответствующее экспертное заключение. Задержанный дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания города Шу.

По факту начато досудебное расследование по статье 296 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

«В случае доказательства вины в сборе наркотических средств в целях сбыта, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества», – сообщил заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области Д. Койториев.


Фото: polisia.kz


Новости по теме
Аферистка обманула на 1,5 млн тенге жителя Туркестанской области
Пьяного автоводителя лишили прав на 7 лет в Павлодарской области
Житель ВКО украл 3,5 млн из сейфа пенсионера
Читайте также
Аферистка обманула на 1,5 млн тенге жителя Туркестанской области
Пьяного автоводителя лишили прав на 7 лет в Павлодарской области
Житель ВКО украл 3,5 млн из сейфа пенсионера
Аферист обещал безвозмездные госсубсидии жителям Туркестана
Чемпионов мира по вольной борьбе встретили в аэропорту Алматы
Казахстанцы смогут узнать историю изменений адреса недвижимости через новый сервис
Почти 95 кг «синтетики» изъяла из незаконного оборота полиция Алматы
Свыше 5,6 тысяч нарушений ПДД выявил «Кибер-шериф» в Павлодарской области
Популярное
1 Двухлетний мальчик провалился в люк в центре столицы
2 Лифт упал в многоэтажке Нур-Султана
3 Бауржан Аленов возглавил департамент полиции Алматинской области
4 Назначен новый начальник департамента полиции Кызылординской области
5 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Архив