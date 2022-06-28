28 Июня 2022 19:47

Полицейские изъяли 40 кг наркотиков у жителя Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудники столичной полиции в рамках ОПМ «Карасора» провели спецоперацию по задержанию лиц, занимающихся поставкой и сбытом наркотиков в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение канала сбыта наркотиков был задержан 37-летний подозреваемый. В ходе проведения обыска по месту жительства в его автомашине, находящейся в гараже, было изъято два пакета с наркотическим веществом «марихуана» весом 40 кг.

По данному факту проводится досудебное расследование по части второй статьи 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», что влечет наказание сроком до 12 лет лишения свободы.

Полицейскими устанавливается канал поставки зелья, а также лица, причастные к незаконному обороту наркотиков.

По словам начальника управления по противодействию наркопреступности ДП города Нур-Султана полковника полиции Ерлана Акбарова, с начала года из незаконного оборота изъято свыше 170 кг различных наркотических средств.