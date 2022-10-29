Полицейские изъяли 2 кг синтетических наркотиков в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции на территории промышленной зоны города Актау задержаны 19-летняя гражданка и 21-летний гражданин. В ходе личного обыска у обоих изъято 49 свертков с синтетическими наркотическими веществами «мефедрон» и «скорость». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

При обыске квартиры полицейские обнаружили 4 пакета синтетических наркотиков. Общий вес изъятых веществ составляет два килограмма.

Подозреваемые дали признательные показания. Факт был зарегистрирован по статье 297 части 1 УК РК.