Полицейские ищут жертв серийного мошенника в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками полиции по подозрению в серийных мошенничествах задержан и заключен под стражу 28-летний житель Караганды. Установлено, что мужчина на протяжении нескольких лет обманывал жителей столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

Так, в 2018 году мужчина на сайте «OLX» обнаружил объявление о предоставлении консультационных услуг в сфере тендеров. Созвонившись и впоследствии встретившись с автором объявления, он воспользовался его услугами в указанной сфере. В процессе общения подозреваемый заблаговременно составил преступный план, направленный на незаконное завладение денежными средствами последнего. Подозреваемый, «обрабатывая» жертву, представился руководителем общественного фонда и владельцем трех косметических салонов в столице. Житель города, поверив в финансовую состоятельность мужчины, согласился передать ему денежные средства в размере 500 тысяч тенге для участия в тендере. Получив деньги, тот скрылся и перестал выходить на связь.

В октябре 2020 года, подозреваемый, находясь в городе Нур-Султан, при продаже автомашины марки «Газель», принадлежащей жительнице столицы, путем обмана завладел денежными средствами в крупном размере на сумму 3,5 млн.тенге. Установлено, что с девушкой он познакомился случайно. При встрече, он, используя свой шарм и обаяние, произвел благоприятное впечатление на девушку своим деловым и уверенным поведением. Впоследствии убедил ее в том, что автомашина марки «Газель» находится в технически плохом состоянии и его необходимо продать. Доверившись его словам, гражданка дала свое согласие на продажу транспортного средства. Разместив онлайн-объявление о продаже автомашины, мужчина преступным путем завладел денежными средствами и скрылся.

Следует отметить, что подозреваемый надеясь уйти от уголовного преследования собственноручно писал долговые расписки потерпевшим. Тем самым, мошенник пытался перевести свои преступные действия, которые регулируются гражданско-правовым законодательством и не влекут за собой уголовного наказания.

В настоящее время следственным управлением Департамента полиции г.Нур-Султана расследуется еще 3 аналогичных уголовных дела в отношении подозреваемого в мошенничестве.

Учитывая неоднократность эпизодов противоправных действий, граждан, пострадавших от мошеннических действий указанного лица, просят обратиться в Департамент полиции г.Нур-Султана, по адресу: улица Бейбитшилик,19 либо позвонить по указанным номерам: 8 (7172) 71-62-05, 8-778-454-38-39 либо 102.



