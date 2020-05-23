Полицейские ищут пострадавших от деятельности «TeleTrade Central Asya»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пострадавших от деятельности компаний ТОО «TeleTrade Central Asya» и «TeleTrade D.J. Ltd» просят обратиться в полицию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«22 мая в Алматы следственным департаментом МВД в рамках расследуемого уголовного дела по факту мошенничества задержан и водворен в ИВС один из руководителей ТОО «TeleTrade Central Asya» гр. Е.», - сообщили в следственном департаменте МВД РК.

Расследованием установлено, что руководители ТОО «TeleTrade Central Asia», открыв филиалы в регионах и наняв менеджеров, привлекали клиентов обещаниями получения большой прибыли на электронной бирже, после чего похищали их деньги, переводя их на подконтрольные им счета в оффшорах.

«Суть махинации заключалась в том, что сотрудники компании от инвесторов получали денежные средства, которые в электронном виде появлялись в личном кабинете на сайте форекс-дилера, где зачислялись электронные деньги. Затем с помощью специального плагина счет обнулялся, и клиенту объявляли, что он оказался в проигрыше. Фактически клиент в торгах не участвовал. Деньги же тем временем оказывались на счетах зарубежных фирм, подконтрольных участникам преступной группы», - объяснили в полиции.

Следствием установлено, что гр.Е. денежные махинации проводил совместно с гражданами России, с которыми создал в оффшорной зоне компанию TeleTrade D.J. Ltd, куда переводили деньги обманутых клиентов.

В настоящее время в отношении российских участников преступной схемы TeleTrade правоохранительными данной страны также проводится расследование.

В день задержания руководителя «TeleTrade Central Asia» в офисах филиалов в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актюбинской, Карагандинской и Мангыстауской областях следователями проведены обыски, с изъятием документации, связанной с преступной деятельностью.

В настоящее время с заявлениями в полицию обратились более 70 потерпевших.

МВД просит других пострадавших в результате преступной деятельности ТОО «TeleTrade Central Asya» и «TeleTrade D.J. Ltd» обратиться в следственный департамент МВД.



