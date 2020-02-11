Полицейские и волонтеры объединились в профилактике подростковой преступности в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Участковые инспекторы ювенальной полиции города Шахтинск совместно с волонтерами проводят рейды для выявления и по профилактике подростковой преступности. Во время подобных мероприятий они обходят ночные и игровые клубы, чтобы привлечь к ответственности тех хозяев заведений, которые совершают правонарушения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Президентом Республики Казахстан 2020 год был объявлен Годом волонтеров. В то же время Министерство внутренних дел РК этот год объявило Годом участковых инспекторов полиции.

В связи с этим в Шахтинском регионе на постоянной основе проводятся совместные рейдовые мероприятия участковых и волонтеров.

9 февраля участковые инспекторы группы ювенальной полиции ОП г. Шахтинска совместно с волонтерами провели рейды по увеселительным заведениям. Главной их целью было предупреждения преступлений и правонарушений как со стороны несовершеннолетних, так и в отношении них.

При проверке одного из таких мест стражи порядка выявили факт продажи алкогольных напитков лицам, не достигшим 21-летнего возраста. Надо отметить, полицейские неоднократно предупреждали хозяев данного заведения по поводу допущения различных преступлений. Однако, несмотря на то, что владельцев ранее штрафовали за нарушения, волонтеры вновь выявили нарушение закона.

«По данному факту на владельца заведения возбуждено административное производство по статье 200 КРКоАП и в дальнейшем будет направлено в специализированный административный суд для принятия решения и приостановления лицензии на реализацию алкогольной продукции», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.