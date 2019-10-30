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Полицейские и военные оказались самыми неисполнительными по уплате налогов в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В департаменте государственных доходов Алматы представили рейтинг должников по налогам среди госслужащих, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В списке должников по налогам на собственность числятся сотрудники государственных органов, а также военнослужащие. Их количество составило 635 человек.
Самыми «неисполнительными по уплате налогов на собственность» оказались сотрудники полиции и военнослужащие.
Органами государственных доходов города Алматы направлены извещения о необходимости погашения образовавшейся задолженности по месту жительства и месту работы государственных служащих.
По данным анализа недоимки по налогу на собственность, статистика выглядит следующим образом: сотрудники органов внутренних дел – 289 физлиц, общей суммой неуплаченных налогов более 5,9 млн тенге; служащие войсковых частей, в количестве 218 физлиц, сумма задолженности 3 млн тенге; сотрудники финансовой структуры (банки) – 67 физлиц на сумму 1,6 млн тенге.
Также в списке должников по налогам на собственность числятся и сотрудники других государственных органов, в количестве 61 физлиц с суммой задолженности 925 847 тенге, в том числе акиматов – 35 физлиц с суммой 630 389 тенге.
При этом, что срок уплаты налога на имущество истек 1 октября, налог на транспортные средства с физических лиц за 2019 год необходимо уплатить до 31 декабря. В случае несвоевременной уплаты налогов начисляется пеня в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования.
Кроме того, в Казахстане с 16 июля 2019 года вступил в силу Закон о проведении налоговой амнистии для физических лиц по списанию пеней по налогам, документ был подписан Главой государства 4 июля 2019 года.
«Тем самым, доводим до сведения налогоплательщиков и физических лиц о проводимой налоговой амнистии путем списания пени при условии уплаты физическим лицом основной суммы налога по налоговым обязательствам за налоговые периоды до 1 января 2019 года», - сообщили в ДГД.
В связи с чем, во избежание принятия ограничительных и иных мер принудительного взыскания образовавшейся задолженности ДГД по Алматы призывает жителей своевременно исполнять свои налоговые обязательства перед государством, а также освободиться от накопленных долгов воспользовавшись проводимой налоговой амнистией.
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