Полицейские и военнослужащие несут службу днем и ночью для безопасности жителей - Жанат Сулейменов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Поздравления с Днём защитника Отечества получили военнослужащие жамбылского гарнизона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, накануне Дня защитника Отечества аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев и начальник департамента полиции области генерал-майор Жанат Сулейменов посетили войсковую часть 5513 Национальной гвардии Республики Казахстан. Здесь прошло торжественное построение.

Глава региона Бердибек Сапарбаев поздравил присутствующих с Днем защитника Отечества, вручил офицерам и бойцам почетные грамоты и благодарственные письма.

Генерал-майор полиции Жанат Сулейменов отметил, что военнослужащие выполняют задачи по охране общественного порядка, защищают важные государственные объекты, способствуют сохранению внутриполитической стабильности в стране.

«Подразделения департамента полиции области работают в тесном взаимодействии с военными. Вместе с полицейскими они несут службу днем и ночью, патрулируют улицы, чтобы каждый житель чувствовал себя в безопасности», - сказал глава жамбылского гарнизона, пожелав военнослужащим успехов в их благородном деле служения Родине.

Особо отличившимся военнослужащим были вручены грамоты и благодарственные письма.

Для гостей воинской части организовали смотр новых образцов вооружения и военной техники, форменной одежды. Затем аким Жамбылской области и начальник департамента полиции области побывали в казарме, ознакомились с бытовыми условиями военнослужащих.