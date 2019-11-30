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Полицейские и водители «попуток» помогли пассажирам замерзшего автобуса

30 Ноября 2019 15:23
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Полицейские и водители «попуток» помогли пассажирам замерзшего автобуса

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Девять пассажиров замерзшего микроавтобуса эвакуировали с республиканской трассы в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службу департамента полиции региона, 29 ноября сотрудниками роты патрульной полиции капитаном полиции Асетом Айтимовым и старшим лейтенантом полиции Ерзатом Есентаевым при патрулировании автодороги «Екатеринбург - Алматы» недалеко от села Акмешіт Целиноградского района был обнаружен микроавтобус марки «Iveko», в котором находились водитель и 9 пассажиров.

«Как оказалось, в автомашине замерзла топливная система, из-за чего микроавтобус не мог продолжить движение. Для того чтобы избежать случаев переохлаждения, стражи порядка незамедлительно разместили пассажиров на попутный транспорт и направили по пути следования. Полицейские благодарят водителей попутных транспортных средств, которые не отказались принять пассажиров и помогли им благополучно добраться до места назначения», - отметили в ведомстве.

Микроавтобус патрульные полицейские отбуксировали в город Нур-Султан.

«Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют водителям дизельных транспортных средств использовать топливо, которое соответствует погодным условиям. Перед дальней поездкой, особенно при перевозке пассажиров, необходимо тщательно подготовиться: проверить работу двигателей, аккумуляторов, световых приборов. При управлении автомобилем водителям следует быть предельно сконцентрированными, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скоростной режим», - обратились полицейские к акмолинцам.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия, МВД РК,
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Автор:

Оксана Матасова

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