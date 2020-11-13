Полицейские и медики дежурят на девяти блокпостах в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на девяти блокпостах круглосуточно дежурят 43 сотрудника полиции и медицинские работники, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, пять блокпостов действуют по периметру Петропавловска, четыре – в районе М.Жумабаева, Мамлютском и Аккайынском районах.
«Полицейские вместе с медиками заступают на двенадцатичасовое дежурство в две смены. Начало смен - с 8 часов утра и 20 часов вечера. На блокпосте, расположенном у аула Бесколь, в смене одновременно работают шестеро сотрудников, в районах области – по два. Кроме девяти блокпостов, полицейские несут службу на четырех санитарных постах, действующих в Есильском, Акжарском и Уалихановском районах и еще трех - на границах с РФ», - рассказали в пресс-службе.
С 9 ноября через блокпост в Бесколе проехали 22 266 транспортных средств, из них въехавших – 11 776, выехавших – 6 770. Транзитом проследовали 3 720 автомашин.
«Согласно Постановлению главного санитарного врача ограничений на въезд нет для сотрудников организаций жизнеобеспечения и тех, кто прибывает в город по медицинским показаниям, на работу при наличии подтверждающих документов. Для всех остальных въезжающих граждан необходимо наличие ПЦР-теста», - напомнил начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.
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