Полицейские и егерь спасли косулю в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В СКО полицейские и егерь спасли косулю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Необычную миссию пришлось выполнить участковому инспектору полиции в Кызылжарском районе. 24 марта полицейскому Бактияру Рахметову позвонил житель райцентра Бесколь и сообщил, что в заборе его дома застряла сибирская косуля. Участковый инспектор, прибывший на место с двумя помощниками УИП, обратился за помощью к старшему егерю Бескольского охотхозяйства Юрию Побережнику. Вместе с бескольцем они со всей осторожностью освободили напуганное животное, вывезли на служебном автомобиле и выпустили на волю на территории государственного природного заказника. Бактияр Рахметов служит в должности участкового инспектора с 2019 года.

«Впервые столкнулся с такой ситуацией. Работа в службе УИП полна неожиданностей, приходится быть «мастером на все руки», - сообщил он.

По словам Юрия Побережника, косуля, вероятно, вышла к населенному пункту из-за того, что весенняя погода привела к образованию наледей на снежном покрове, что затруднило добычу корма. Жизнь животного была спасена благодаря неравнодушию местного жителя и тесному контакту населения со службой УИП.

Ранее сообщалось , что операцию по спасению косули развернули в Усть-Каменогорске.







