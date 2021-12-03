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Полицейские и дорожные службы создадут общий чат в СКО

3 Декабря 2021 20:10
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Полицейские и дорожные службы создадут общий чат в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские встретились с представителями подрядных организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, темой разговора стала ответственность подрядных организаций в сфере обслуживания и содержания дорог областного значения в зимнее время. Обсуждали на встрече вопросы использования песко-соляной смеси, установки дорожных знаков, оперативного информирования о дорожных проблемах, требующих немедленного реагирования.

«Создана рабочая группа. В ближайших планах – организация общего чата в мессенджере, куда, кроме административных полицейских и сотрудников управления дорог, войдут представители подрядных организаций», - сообщили в пресс-службе.

Полицейские напомнили, что жители региона могут отправлять фото и видео о проблемах на дорогах на официальные аккаунты полиции.

Дороги областного значения обслуживают три подрядных организации: «Петропавл жолдары», «МГА - Дорстрой», «Строительный трест № 17».

С начала года сотрудники административной полиции обследовали более 2,3 тысяч км областных дорог. Выявили 698 дефектов в их содержании. Выдали 184 предписания на устранение недостатков.


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#Северо-Казахстанская область   #ЖКХ   #Акимат   #МВД РК   #Дороги  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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