Полицейские и дорожные службы помогли водителю, съехавшему в кювет в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Полицейские помогли водителю еврофуры, съехавшему в кювет н трассе в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как рассказали в ведомстве, в условиях сильного ветра и обильного снегопада водитель еврофуры MAN с пустым кузовом, который 6 декабря 2019 года направлялся из города Нур-Султана в Костанай, не справился с управлением и съехал в кювет.

«Выбраться самостоятельно автолюбитель не смог. К счастью, долго ждать помощи мужчине не пришлось. Помогли водителю сотрудники Астраханского районного отдела полиции ДП Акмолинской области, патрулировавшие в это время в селе Астраханке», - пояснили в ведомстве.

После получения сообщения из дежурной части о произошедшем ДТП на 1114-м километре автодороги «Екатеринбург - Алматы» в районе кольцевой автодороги недалеко от села Жалтыр сотрудники отдела местной полицейской службы отправились на место происшествия. Участковый инспектор полиции капитан Мурат Мекебаев и старший лейтенант Еркин Абдуллин подъехали к водителю и предложили свою помощь. Автомобилист с благодарностью принял предложение. Оценив масштаб проблемы, стражи порядка привлекли специалистов дорожных служб. Только спецтехника смогла вытащить автомобиль из кювета.

«Очень важное правило, которое особенно актуально в мороз - это водительская выручка. Зачастую на дороге или обочине можно увидеть стоящий автомобиль и голосующего водителя, нуждающегося в помощи: кончился бензин, «заглох» двигатель, спустило колесо. Не проезжайте мимо, возможно, тем самым вы спасёте если не жизнь, то здоровье попавшего в беду человека. Если вы опасаетесь делать остановку, особенно на безлюдной трассе, то позвоните по телефону 112 либо 102 и сообщите о случившемся», - добавили полицейские.