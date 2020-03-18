Полицейские фронт-офисы в Алматы временно закрываются: куда обратиться онлайн

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Фронт-офисы временно приостанавливают работу в целях профилактики распространения короновирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Департамент полиции города Алматы сообщает, что в период режимов ЧП и карантина фронт-офисы ДП, а также районных управлений и отделов полиции временно приостанавливают свою работу, прекращают наручный прием обращений граждан и переходят преимущественно на электронный формат коммуникации с населением.

В полиции напомнили каналы обратной связи:

- страница начальника ДП города Алматы Таймерденова К.Д. в социальной сети «Facebook» по следующей ссылке: https://www.facebook.com/pressalmaty

- страницы начальников районных управлений полиции:

1. Начальник УП Алатауского района Улан Абулхаир https://web.facebook.com/profile.php?id=100046501818703

2. Начальник УП Алмалинского района Есен Искаков https://www.facebook.com/profile.php?id=100046805105103

3. Начальник УП Ауэзовского района Алишер Турсынбетов https://www.facebook.com/profile.php?id=100046518111439

4. Начальник УП Бостандыкского района Даурен Утебаев https://www.facebook.com/profile.php?id=100046965541763

5. Начальник УП Жетысуского района Дархан Мусанов https://www.facebook.com/profile.php?id=100046513906435

6. Начальник УП Медеуского района Болат Тотыбаев https://www.facebook.com/profile.php?id=100046428353740

7. Начальника УП Наурызбайского района Дидар Аханов https://www.facebook.com/profile.php?id=100046837205502

8. Начальник УП Турксибского района Еркин Амантаев https://www.facebook.com/profile.php?id=100046463869465

9. Начальник УП на Метрополитене Тимур Осекбаев https://www.facebook.com/profile.php?id=100046512677726

- портал электронного правительства «EGOV.KZ»

Кроме того, на входных группах в ДП, УП-ОП установлены специальные ящики, корреспонденция оттуда извлекается несколько раз в день.

