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Полицейские фронт-офисы в Алматы временно закрываются: куда обратиться онлайн
18 Марта 2020 02:29
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Фронт-офисы временно приостанавливают работу в целях профилактики распространения короновирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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Департамент полиции города Алматы сообщает, что в период режимов ЧП и карантина фронт-офисы ДП, а также районных управлений и отделов полиции временно приостанавливают свою работу, прекращают наручный прием обращений граждан и переходят преимущественно на электронный формат коммуникации с населением.
В полиции напомнили каналы обратной связи:
- страница начальника ДП города Алматы Таймерденова К.Д. в социальной сети «Facebook» по следующей ссылке: https://www.facebook.com/pressalmaty
- страницы начальников районных управлений полиции:
1. Начальник УП Алатауского района Улан Абулхаир https://web.facebook.com/profile.php?id=100046501818703
2. Начальник УП Алмалинского района Есен Искаков https://www.facebook.com/profile.php?id=100046805105103
3. Начальник УП Ауэзовского района Алишер Турсынбетов https://www.facebook.com/profile.php?id=100046518111439
4. Начальник УП Бостандыкского района Даурен Утебаев https://www.facebook.com/profile.php?id=100046965541763
5. Начальник УП Жетысуского района Дархан Мусанов https://www.facebook.com/profile.php?id=100046513906435
6. Начальник УП Медеуского района Болат Тотыбаев https://www.facebook.com/profile.php?id=100046428353740
7. Начальника УП Наурызбайского района Дидар Аханов https://www.facebook.com/profile.php?id=100046837205502
8. Начальник УП Турксибского района Еркин Амантаев https://www.facebook.com/profile.php?id=100046463869465
9. Начальник УП на Метрополитене Тимур Осекбаев https://www.facebook.com/profile.php?id=100046512677726
- портал электронного правительства «EGOV.KZ»
Кроме того, на входных группах в ДП, УП-ОП установлены специальные ящики, корреспонденция оттуда извлекается несколько раз в день.
Ключевые слова: Алматы, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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