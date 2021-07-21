Полицейские эвакуировали людей из горящего дома в Акмолинской области
КОСШЫ. КАЗИНФОРМ - Увидев пожар, два инспектора акмолинской патрульной полиции эвакуировали из горящего дома спящих людей и отогнали от огня автотранспорт, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в ночь с 19 на 20 июля около 01:00 инспекторы службы группы патрульной полиции ОМПС ОП Целиноградского района младшие лейтенанты Алдияр Жаркин и Жандос Жусипбек при патрулировании в поселке Косшы обнаружили, что на одной из улиц села что-то горит.
«Подъехав к месту происшествия, полицейские выяснили, что горит баня. Так как она была расположена близко к дому, пламя быстро перенеслось на крышу двухэтажного строения. Во дворе дома в шоковом состоянии находилась хозяйка. Стражи порядка, не растерявшись, забежали в дом и стали эвакуировать спящих жильцов», - рассказали в ведомстве.
Затем полицейские отогнали от очага возгорания две автомашины, стоявшие во дворе.
В результате своевременных и слаженных действий сотрудников полиции все жители дома, в том числе пожилая женщина и ее внук, были эвакуированы до приезда пожарных.
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