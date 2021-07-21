+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 28 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Полицейские эвакуировали людей из горящего дома в Акмолинской области

21 Июля 2021 17:35
Поделиться:
Полицейские эвакуировали людей из горящего дома в Акмолинской области

КОСШЫ. КАЗИНФОРМ - Увидев пожар, два инспектора акмолинской патрульной полиции эвакуировали из горящего дома спящих людей и отогнали от огня автотранспорт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Девятилетний ребенок ушел после конфликта из дома в Кокшетау
11-летний мальчик случайно застрелился в ЗКО Выложившему интимные фото бывшей талдыкорганцу грозит до пяти лет тюрьмы Рейды по соблюдению ограничений в Курбан айт проходят в Шымкенте

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в ночь с 19 на 20 июля около 01:00 инспекторы службы группы патрульной полиции ОМПС ОП Целиноградского района младшие лейтенанты Алдияр Жаркин и Жандос Жусипбек при патрулировании в поселке Косшы обнаружили, что на одной из улиц села что-то горит.

«Подъехав к месту происшествия, полицейские выяснили, что горит баня. Так как она была расположена близко к дому, пламя быстро перенеслось на крышу двухэтажного строения. Во дворе дома в шоковом состоянии находилась хозяйка. Стражи порядка, не растерявшись, забежали в дом и стали эвакуировать спящих жильцов», - рассказали в ведомстве.
Затем полицейские отогнали от очага возгорания две автомашины, стоявшие во дворе.
В результате своевременных и слаженных действий сотрудников полиции все жители дома, в том числе пожилая женщина и ее внук, были эвакуированы до приезда пожарных.


Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Происшествия   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Новости по теме
Девятилетний ребенок ушел после конфликта из дома в Кокшетау
11-летний мальчик случайно застрелился в ЗКО
Выложившему интимные фото бывшей талдыкорганцу грозит до пяти лет тюрьмы
Рейды по соблюдению ограничений в Курбан айт проходят в Шымкенте
Популярное
1 Победительница «Славянского базара» прилетела в столицу
2 Сколько регионов Казахстана в «красной» зоне
3 Песни в исполнении Рухии заиграли другими красками – преподаватель победительницы «Славянского базара»
4 21-летний лжебукмекер обманул более 50 жителей Нур-Султана
5 Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье известного кардиолога Серика Бекбосынова
Читайте также
Марафон добрых дел: сотрудники МВД РК снова стали донорами крови
Рейды по соблюдению ограничений в Курбан айт проходят в Шымкенте
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив