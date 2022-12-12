Полицейские доставили роженицу из сломавшейся на трассе машины в роддом Кызылорды

12 Декабря 2022, 20:10

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Беременную кызылординку экстренно доставили в роддом полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе обхода административной территории сотрудники УП Кызылорды на территории поселка Белколь в непогоду заметили автомобиль на обочине дороги.

Остановившись, полицейские выяснили, что машина сломалась и застряла на дороге, сам же автомобиль направлялся из Жанакорганского района в областной центр с беременной пассажиркой. Водитель пояснил, что у женщины уже начались схватки и ее срочно нужно доставить в больницу.

Полицейские связались с каналом «103», обеспечили экстренное прибытие скорой помощи и беспрепятственный доступ к Центру матери и ребенка.

Женщину доставили в приемное отделение родильного дома.

Как выяснилось позже, роженица ждала близнецов. Благодаря оперативности полицейских и профессионализму врачей женщина благополучно родила. В свою очередь, молодая мама поблагодарила сотрудников полиции, оказавших ей оперативную помощь.

Фото: polisia.kz