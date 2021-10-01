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    13:35, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    Полицейские будут сопровождать лица, осуществляющих перепись населения в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские будут сопровождать лица, осуществляющие перепись населения в неблагополучных районах. Об этом сообщил старший инспектор по особым поручениям Комитета Административной полиции МВД РК Азамат Куримбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Участковыми инспекторами полиции при необходимости будет оказано сопровождение переписного персонала на дачных массивах, общежитиях, а также при посещении лиц, состоящих на учете в органах полиции и неблагополучных семей», - сказал Азамат Куримбаев.

    Ранее сообщалось, что 1 сентября 2021 года в Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения. С момента обретения независимости перепись населения проводится в третий раз.

    «Впервые будут применены цифровые технологии. С 1 сентября по 15 октября перепись населения можно пройти в онлайн-режиме на сайте sanaq.gov.kz. Сайт доступен 24 часа», - сообщил руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов.

    Те, кто не прошел перепись онлайн, могут ответить на вопросы интервьюеров в период с 1 по 30 октября. Главным новшеством традиционного этапа станет использование интервьюерами электронных планшетов. В нынешней переписи населения предусмотрен 91 вопрос. Однако это не означает, что каждый гражданин ответит на все вопросы. Потому как в опросных листах есть вопросы для людей, выехавших за рубеж или прибывших в страну. Также предусмотрены вопросы по состоянию жилья, на которые отвечают только владельцы. Кроме того, есть вопросы, адресованные только женщинам.


    Теги:
    МВД РК Перепись населения Общество Правоохранительные органы
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