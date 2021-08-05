Новости
Полицейские будут дежурить у развлекательных заведений Усть-Каменогорска
5 Августа 2021 12:12
Поделиться:
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске сотрудники полиции будут дежурить у развлекательных заведений, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеПочему можно доверять вакцинам от коронавируса, ответила врач Свадебный той на 150 человек остановила полиция в Арыси Подозреваемого в изнасиловании ребёнка задержали в Петропавловске
Как сообщила пресс-служба городского управления полиции, дежурства начнутся с 5 августа.
«В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, вблизи заведений, где собирается много людей, будут дежурить полицейские. К сожалению, большая часть жителей не обращает внимания на требования, содержащиеся в постановлении санитарного врача. Вследствие этого растет число зараженных вирусом», – говорится в сообщении.
Представители ведомства сообщили, что сотрудники полиции будут дежурить у всех крупных развлекательных заведений города.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- 63-летняя женщина погибла в ДТП в Семее
- Центр гематологии по международным стандартам строится в Усть-Каменогорске
- Движение пассажирского транспорта ограничат в выходные в двух городах ВКО
- Мясо на четыре млн тенге отдала мошеннице жительница ВКО
- Более 100 семейчан наказаны за нарушения правил хранения оружия
- Парень спас тонущую 14-летнюю девочку в Усть-Каменогорске
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн