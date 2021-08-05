Полицейские будут дежурить у развлекательных заведений Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске сотрудники полиции будут дежурить у развлекательных заведений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба городского управления полиции, дежурства начнутся с 5 августа.

«В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, вблизи заведений, где собирается много людей, будут дежурить полицейские. К сожалению, большая часть жителей не обращает внимания на требования, содержащиеся в постановлении санитарного врача. Вследствие этого растет число зараженных вирусом», – говорится в сообщении.

Представители ведомства сообщили, что сотрудники полиции будут дежурить у всех крупных развлекательных заведений города.