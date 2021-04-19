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    13:15, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Полицейские Атырауской области вынесли из пожара новорожденного и трех детей

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Атырауской области предотвратили пожар в одном из многоквартирных домов в Кульсары. Об этом сообщил на брифинге советник министра внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ». Было отмечено, что сообщение о пожаре в отделение районной полиции поступило рано утром. На место происшествия выехали сотрудники патрульной службы.

    «На момент прибытия полицейских дом уже наполнился густым дымом, поэтому сотрудники не стали дожидаться прибытия пожарных и начали эвакуировать жильцов», – уточнил Нурдильда Ораз.

    Педставитель МВД назвал и причины пожара: «Из-за короткого замыкания проводки под натяжным потолком в одной из квартир началось задымление. Сам натяжной потолок тлел и наполнял воздух ядовитыми продуктами горения. А небольшой сквозняк мог разжечь огонь мгновенно и сразу на большой площади.

    Четверо полицейских по очереди выбегали на улицу, чтобы глотнуть свежий воздух и снова заходили в подъезд. Они на руках вынесли новорожденного ребенка и трех детей в возрасте 4, 5 и 6 лет, а также помогли выйти из дома пожилым. Затем несколько раз осмотрели все квартиры, пока не убедились, что никого в них не осталось. Врачи осмотрели эвакуированных, никому из них медицинская помощь не понадобилась. После пожарные ликвидировали очаг возгорания», – резюмировал Нурдильда Ораз.


    Теги:
    Атырауская область МЧС Происшествия, ЧС Происшествия
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