Полицейские Астаны спасли мужчину из ледяной воды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичные стражи порядка спасли жителя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сегодня в 05.30 утра в полицию на канал 102 поступил вызов о том, что с моста по проспекту Сарыарка в реку прыгнул мужчина. На место незамедлительно прибыл экипаж патрульной полиции в составе командира взвода Самата Сабит, инспекторов полка Cакена Таскын и Рината Мухамеджанова.

По прибытию на место полицейские увидели человека, который барахтался в воде на спине. Не теряя ни секунды, Самат Сабит побежал к берегу, быстро скинул с себя бушлат, шапку и бросился в ледяную воду на помощь к утопающему. В это время с моста Сакен Таскын бросил спасательный круг, но мужчина не реагировал на него. Командир взвода доплыл до мужчины и, обхватив его, потянул к берегу, где ждали напарники, спасатели и бригада скорой медицинской помощи.

– К счастью, куртка еще не успела намокнуть, вздулась и держала мужчину на поверхности воды. Я крепко схватил его и потащил к берегу. Но в ледяной ловушке у меня начало сводить ноги судорога, – вспоминает полицейский.

К слову, Самат Сабит в органах внутренних дел с 2011 года, воспитывает четверых детей. Полицейские устанавливают причины, по которым 51-летний мужчина решился на такой шаг. После инцидента наряд полиции продолжил службу.

У инспекторов полка Сакена Таскын и Рината Мухамеджанова это не первый случай, когда они оперативно приходят на помощь. В сентябре этого года по улице Молдагулова полицейские спасли ребенка, который стоял на подоконнике четвертого этажа и смотрел в открытое окно. Так как квартира была закрыта, они решили забраться в помещение через окно пятого этажа. Один из патрульных обвязал себя тросом и стал спускаться из окна, второй страховал напарника. Общими усилиями полицейский проник в квартиру, где находились двое малышей в возрасте 3 лет и 1 года.

Летом они оказали помощь пожилой женщине, которая вызвала бригаду скорой помощи, но упала в квартире и не могла открыть дверь. Взяв трос и поднявшись на этаж выше, полицейские спустились через балкон в квартиру, где на полу лежала 86-летняя бабушка. Открыв дверь изнутри, стражи порядка запустили медиков.

