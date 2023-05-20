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Полицейские Аркалыка спасли упавшую с моста в реку школьницу

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Мая 2023, 11:59
Полицейские Аркалыка спасли упавшую с моста в реку школьницу Фото: t.me/POLICE_of_KZ

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На пульт 102 города Аркалыка поступило сообщение о том, что молодая девушка упала в воду. На место оперативно прибыли сразу два экипажа автопатруля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Амиржан Тобылбаев и Дуйсенбай Сабитбеков, используя спасательное оборудование, незамедлительно спрыгнули в воду и вытащили ее на берег. Руслан Капсаматов оказал ей первую медицинскую помощь.

Пострадавшую передали в руки скорой медицинской помощи. Она госпитализирована с диагнозом «переохлаждение».

Позже было выяснено, что 16-летняя школьница упала в воду по неосторожности.


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