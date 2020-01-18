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Полицейские Алматы спасли пропавшего на БАО иностранца
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В горах Алматы полицейские спасли решившего прогуляться к Большому Алматинскому озеру иностранца, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«17 января в ЦОУ ДП города Алматы поступило сообщение о том, что 45-летний гражданин Турции на своей машине выехал на прогулку в сторону БАО и с того момента не выходил на связь. Сразу же были организованы поисковые мероприятия по установлению местонахождения пропавшего. По приметам был ориентирован личный состав департамента полиции. В ходе розыскных мероприятий автомобиль марки «Тойота Раф-4», был обнаружен закрытым на обочине дороги возле БАО», - отметили в полиции.
Внутри никого полиция не обнаружила. Полицейские продолжили поиски пропавшего, и уже сегодня, 18 января 2020 года, около 11 часов утра сотрудниками управления криминальной полиции Департамента полиции города Алматы в трех километрах от автомашины разыскиваемый был найден живым с признаками обморожения.
«Благодаря оперативности полицейских удалось избежать трагедии. Позже мужчину передали медикам скорой помощи. Выяснилось, что после прогулки мужчина не смог выехать, застряв в снегу. Иностранец предпринял попытки выехать самостоятельно: подкладывал ветки, копал под колёсами авто, но этого оказалось недостаточно. Покинув машину, он отправился на поиски помощи, но заблудился», - сообщили в полиции.
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