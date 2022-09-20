Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС
Полицейские Алматы изъяли 115 свертков синтетического наркотика
20 Сентября 2022, 20:52

Полицейские Алматы изъяли 115 свертков синтетического наркотика

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 115 свертков «синтетики» не дошли до потребителя в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Крупная партия синтетического наркотика изъята в Алматы сотрудниками управления по противодействию наркопреступности. Автомашина «Kia Cerato» была остановлена экипажем «Буран-044» на территории Алмалинского района.

По подозрению в незаконном хранении и распространении наркотиков задержан 33-летний гражданин С. При проведении личного досмотра изъято:

– в обшивке водительской двери четыре свертка, обмотанные черной изолентой;

– на полике с водительской стороны девять свертков, обмотанных черной изолентой;

– в бардачке с пассажирской стороны 30 свертков, обмотанных черной изолентой;

– в багажнике, в целофановых пакетах, 27 свертков, обмотанных белой изолентой, 10 свертков, обмотанных синей изолентой и 35 свертков, обмотанных черной изолентой.

Также полицейские изъяли изоленты разных цветов и 100 zip-пакетов. Задержанный указал все места закладок.

Как удалось выяснить, гражданин С. в течение нескольких месяцев занимался незаконным распространением синтетического наркотика «мефедрон». Наркотические вещества получал бесконтактным путем, через приложение.

За одну закладку наркотического средства фигурант получал денежное вознаграждение в сумме от 3 тыс. тенге.
Фото: polisia.kz





Новости по теме
Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Кызылодинской области
Отец с сыном в Атырауской области незаконно выловили 300 кг осетра
ОПГ с крупной партией наркотиков и оружием ликвидировали в Жамбылской области
Читайте также
Более тысячи  иностранцев нарушили миграционное законодательство в СКО
Пьяный мужчина «заминировал» дом в Кокшетау
Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Кызылодинской области
Отец с сыном в Атырауской области незаконно выловили 300 кг осетра
Даурен Ермеков узнал дату и место титульного боя в промоушне Хабиба Нурмагомедова
Мошенница обманула актюбинца на миллион тенге
ОПГ с крупной партией наркотиков и оружием ликвидировали в Жамбылской области
Захоронение сакского воина обнаружили археологи в Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив