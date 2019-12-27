Полицейские Алматинской области начали сдавать кровь пострадавшим в авиакатастрофе

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские начали сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим в авиакатастрофе, произошедшей сегодня утром в Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Одним из первых на призыв откликнулся личный состав Карасайского районного управления полиции. Стражи порядка узнав, что раненым людям срочно требуется кровь, не остались равнодушными и изъявили желание помочь пострадавшим.





«Сдача необходимой крови была организована в Каскеленском филиале областного центра крови. После необходимых процедур у сотрудников начали принимать кровь. Стражи порядка всегда готовы прийти на помощь. В первую очередь, это наш не только служебный, но и гражданский долг», - отметили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Напомним, сегодня борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров, 5 членов экипажа.

Согласно первоначальной информации, в авиакатастрофе погибли 7 человек. По последующим данным, число погибших увеличилось до 12.

Для расследования происшедшего создана специальная правительственная комиссия.