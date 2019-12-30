Полицейские Актобе поздравили с Новым годом семью с 19 приемными детьми
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В преддверии Нового года актюбинские полицейские посетили и поздравили семью Жетесовых, воспитывающую 19 приемных детей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.
Начальник отдела управления криминальной полиции Бауыржан Максимов с Дедом Морозом и Снегурочкой посетили большую, дружную и творческую семью Жетесовых.
Амангуль Ешпанова и Умирхан Жетесов воспитывают трех собственных детей и 19 детей, которые находятся на патронатном воспитании или опекунстве. Амангуль умудряется ещё и работать, руководить народным семейным ансамблем «Шашу» и гастролировать вместе с детьми.
Дед Мороз и Снегурочка подарили ребятам сладости и пожелали ребятам здоровья. Для стражей правопорядка дети подготовили творческий подарок – рассказали стихотворения и сыграли на народных инструментах.
«Департамент полиции на постоянной основе проводит благотворительные мероприятия, оказывает помощь многодетным семьям, ведь дети - наше будущее, может среди них есть будущие полицейские. Мы и дальше намерены помогать детям», - отметил Бауыржан Максимов.
Также в этот день полицейские поздравили детей и внуков сотрудников полиции, погибших при исполнений служебного долга. Это 9 семей сотрудников полиции области.
Бауыржан Максимов отметил профессиональные качества каждого из них. Выражая благодарность за героизм, он также отметил, что дети могут гордиться поступками отцов и должны быть достойны их светлой памяти своим примерным поведением и учебой.
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