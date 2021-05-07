Полицейские Актау задержали распространителей наркотиков

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангыстауской области полицейские задержали молодых людей, распространявших наркотики. Об этом подробнее рассказали в очередном выпуске программы Polisia.kz, передает МИА «Казинформ».

Позже экспертиза показала, что в пакетах находилось 428 граммов психотропного вещества. Молодой человек рассказал полицейским, что подобрал наркотики в тайнике в степи и мать ни о чем не подозревала. А за город они поехали, якобы, для того, чтобы парень поучился водить авто.

На следующий день уже в городе стражи порядка задержали 21-летнего закладчика – жителя Жамбылской области.

По словам подозреваемого, в Актау он приехал с целью заработка. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. По обоим фактам проводится расследование.

Всего за три месяца этого года в Мангыстауской области зарегистрировали 157 наркоправонарушений, 29 из них является преступлениями. За это время стражи порядка изъяли из незаконного оборота почти семь килограммов синтетических наркотиков, уничтожили 28 наркограффити и заблокировали 12 наркосайтов.



Вдоль трассы Актау – Курык в степной зоне полицейские остановили легковую машину. За рулем авто был парень, а на пассажирском сидении находилась его мать. При личном обыске ни у женщины, ни у молодого человека ничего не нашли. Но при осмотре автомобиля полицейские обнаружили два полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом, деньги и несколько банковских карт.