Полицейские 20 национальностей служат в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В полицейском ведомстве Павлодарской области погоны носят казахи, русские, болгары, украинцы, литовцы, чеченцы, ингуши, осетины, молдоване, мордвины, уйгуры, корейцы, поляки, татары, белорусы, немцы и многие другие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В департаменте полиции Павлодарской области с чувством высокого долга и ответственности сегодня служат представители 20 национальности: казахи, русские, болгары, украинцы, литовцы, чеченцы, ингуши, осетины, молдоване, мордвины, уйгуры, корейцы, поляки, татары, белорусы, немцы и многие другие. И именно в этом большая гордость полицейского ведомства. Здесь, с большим уважением относятся к каждой национальности, ведь единство народов является и основой единства важной государственной деятельности», - сообщил заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Данияр Бек.

Ярким примером как слаженной работы плечом друг к другу представителей разных национальностей, так и создания крепких семей здесь называют интернациональную семью Аккуловых. Хранительница семейного очага Ольга по национальности русская. Она майор полиции старший инспектор местной полицейской службы УП города Павлодара. Глава семейства Ерлан – казах. Молодые люди познакомились на службе, а через некоторое время связали себя узами брака. Так возник крепкий межнациональный союз, в котором родился сын Даниял.

По словам супругов, их семья придерживается и почитает как казахские традиции и обычаи, так и славянские.



«К примеру, мы готовим щелпеки на Айт, красим яйца и печем куличи на Пасху, а любимым семейным блюдом является бешбармак. Дома говорим как на казахском, так и на русском языках. И в этом – большой плюс интернациональной семьи», - говорит супружеская пара.

В департаменте говорят, что еще с первых дней независимости большое внимание в Казахстане уделяется сохранению мира и взаимного уважения всех национальностей друг к другу, благодаря чему сегодня страна стал примером согласия и единства для многих стран.

И именно такие крепкие отношения в полицейском коллективе должны быть примером взаимоуважения для других.



«1 Мая мы отмечаем один из самых главных, добрых и светлых праздников – День единства народа Казахстана. Это праздник дружбы, понимания и согласия, которые так необходимы для мирной жизни в нашей многонациональной стране», - отметили в департаменте полиции Павлодарской области.