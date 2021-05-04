АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейская собака отыскала без вести пропавшего подростка в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Сообщение об исчезновении 14-летнего подростка в полицию поступило 30 апреля. По словам родителей мальчика, накануне в ходе ссоры он ушел из дома и не вернулся.

«Семья благополучная, полная. Как установлено, мама сделала замечание сыну, на что он обиделся и сбежал из дома. Родители самостоятельно пытались отыскать мальчика. Но безрезультатно. На следующий день они обратились за помощью в полицию и правильно сделали. Поскольку в таких случаях каждая минута на вес золота. Поиски были организованы сотрудниками ювенальной полиции нашего подразделения, участковыми инспекторами, волонтерами и следственно-оперативной группой департамента полиции», - рассказал подробности розыска подростка начальник управления полиции Жетысуского района Дархан Мусанов.

Вместе с сотрудниками служебно-розыскная собака по кличке «Есма» взяла след мальчика и, несмотря на дальнее расстояние, нашла его.

«Собака из дома довела до остановки. Путем опроса очевидцев было установлено, что мальчик сел в автобус. Последний раз его видели у рынка автозапчастей в микрорайоне Калкаман. В этой точке «Есма» снова взяла след и пошла по маршруту без вести пропавшего. Собака привела к детской спортивной площадке и буквально мордой уткнулась в ноги разыскиваемого ребенка», - поведал инспектор-кинолог центра кинологической службы ДП города Алматы Медет Жумагали.









Фото: www.gov.kz