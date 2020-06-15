Полицейская патрульная машина сгорела в ЗКО
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Во дворе административного здания полиции ДП ЗКО произошло возгорание патрульной автомашины, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
Во дворе административного здания БПП ДП ЗКО произошло возгорание патрульной автомашины «Шкода Октавия», 2014 года выпуска, закрепленной за батальоном патрульной полиции. Во время парковки автомобиля инспектором батальона патрульной полиции, из-под приборной панели произошло задымление с последующим возгоранием патрульной автомашины. Полицейские пытались самостоятельно потушить пожар, но им не удалось сделать это. Пожар был локализован сотрудниками СПЧ-1 ДЧС ЗКО. В результате пожара жертв и пострадавших нет.
По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, данный факт был зарегистрирован в КУИ УП г. Уральска. Предварительная версия пожара: возгорание произошло из-за замыкания электрической проводки автомобиля. В настоящее время назначена пожарно-техническая экспертиза по данному факту. Кроме того, по этому пожару управлением местной полицейской службы ДП ЗКО назначено служебное расследование, выясняются причины возгорания, устанавливаются виновные лица.
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