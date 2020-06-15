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Полицейская патрульная машина сгорела в ЗКО

15 Июня 2020 12:17
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Полицейская патрульная машина сгорела в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Во дворе административного здания полиции ДП ЗКО произошло возгорание патрульной автомашины, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

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Во дворе административного здания БПП ДП ЗКО произошло возгорание патрульной автомашины «Шкода Октавия», 2014 года выпуска, закрепленной за батальоном патрульной полиции. Во время парковки автомобиля инспектором батальона патрульной полиции, из-под приборной панели произошло задымление с последующим возгоранием патрульной автомашины. Полицейские пытались самостоятельно потушить пожар, но им не удалось сделать это. Пожар был локализован сотрудниками СПЧ-1 ДЧС ЗКО. В результате пожара жертв и пострадавших нет.

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, данный факт был зарегистрирован в КУИ УП г. Уральска. Предварительная версия пожара: возгорание произошло из-за замыкания электрической проводки автомобиля. В настоящее время назначена пожарно-техническая экспертиза по данному факту. Кроме того, по этому пожару управлением местной полицейской службы ДП ЗКО назначено служебное расследование, выясняются причины возгорания, устанавливаются виновные лица.


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#Западно-Казахстанская область   #Происшествия  
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Автор:

Аида Галиева

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