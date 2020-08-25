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вчера 23:23
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вчера 21:51
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Полицейская отработка стартовала в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Во всех районах Алматы началось оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В целях поддержания должного общественного порядка, своевременного предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений на улицах и общественных местах в восьми районах мегаполиса с 25 августа по 27 августа полицией проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», - сообщили в департаменте полиции Алматы.
В проведении профилактической отработки «Правопорядок» задействованы сотрудники полиции всех районов, военнослужащие Национальной гвардии, а также общественные помощники полиции.
Разработаны маршруты пешего патрулирования, как в дневное время, так и в ночное время. Задачами ОПМ является проверка подучетных лиц, выявление лиц, предоставляющих в аренду незаконные квартиры, проверка владельцев оружия. Внимание стражей порядка будет заострено также на выявление и пресечение иных правонарушений и преступлений.
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