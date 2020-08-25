Полицейская отработка стартовала в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Во всех районах Алматы началось оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях поддержания должного общественного порядка, своевременного предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений на улицах и общественных местах в восьми районах мегаполиса с 25 августа по 27 августа полицией проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», - сообщили в департаменте полиции Алматы.

В проведении профилактической отработки «Правопорядок» задействованы сотрудники полиции всех районов, военнослужащие Национальной гвардии, а также общественные помощники полиции.

Разработаны маршруты пешего патрулирования, как в дневное время, так и в ночное время. Задачами ОПМ является проверка подучетных лиц, выявление лиц, предоставляющих в аренду незаконные квартиры, проверка владельцев оружия. Внимание стражей порядка будет заострено также на выявление и пресечение иных правонарушений и преступлений.



