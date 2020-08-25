Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 11 °С
Алматы: 19 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Полицейская отработка стартовала в Алматы

25 Августа 2020 21:51
Поделиться:
Полицейская отработка стартовала в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Во всех районах Алматы началось оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Причины происшествий на высокоаварийных дорогах выяснили павлодарские полицейские
Назначены новые руководители подразделений полиции в ВКО За плохие дороги наказали 127 руководителей дорожных служб в ВКО За выброшенный из вагона мусор оштрафовали четырех проводников

«В целях поддержания должного общественного порядка, своевременного предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений на улицах и общественных местах в восьми районах мегаполиса с 25 августа по 27 августа полицией проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», - сообщили в департаменте полиции Алматы.

В проведении профилактической отработки «Правопорядок» задействованы сотрудники полиции всех районов, военнослужащие Национальной гвардии, а также общественные помощники полиции.

Разработаны маршруты пешего патрулирования, как в дневное время, так и в ночное время. Задачами ОПМ является проверка подучетных лиц, выявление лиц, предоставляющих в аренду незаконные квартиры, проверка владельцев оружия. Внимание стражей порядка будет заострено также на выявление и пресечение иных правонарушений и преступлений.



Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив