15:10
25 Мая 2022 14:09
Полицейская операция в Рио-де-Жанейро против наркоторговцев - есть жертвы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 21 человек был убит и четверо ранены в ходе полицейской операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в бразильском Рио-де-Жанейро, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Xinhuanet.com.
Операция проходила в трущобах Вила-Крузейро, где крупнейшая преступная группировка города оказала вооруженное сопротивление правоохранительным органам.
В результате 11 бандитов ликвидировано, одна женщина убита шальной пулей и девять тел не были опознаны. Изъято 11 винтовок, четыре пистолета и одна граната, а также большое количество наркотических средств, 10 автомобилей и 20 мотоциклов, которыми пользовались местные наркоторговцы.
Кожыбаев РустемФото: reuters.com
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