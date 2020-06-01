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Полицейская кавалерия начала службу в Экибастузе

1 Июня 2020 01:44
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Полицейская кавалерия начала службу в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Экибастузе конная полиция вышла в рейды для предупреждения аварий с участием сельхозживотных, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях профилактики краж скота и недопущения дорожно-транспортных происшествий с участием скота на автодорогах республиканского и областного значения сотрудниками полиции проводятся рейдовые мероприятия с использованием конной кавалерии», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

По словам стражей порядка, с наступлением лета хозяева выгоняют свой скот на улицу, а должного присмотра за домашними животными не обеспечивают.
«Сотрудниками полиции в случаях обнаружения вольно пасущийся скот будет водворён на специальные стоянки для скота, после чего к владельцам будут применены административные взыскания согласно действующему законодательству», - добавили в полиции.

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Ключевые слова: Павлодарская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Антон Гагарин

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