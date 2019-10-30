Полицейская династия Есимовых: более 50 лет на службе

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника отдела полиции Кызылжарского района по следствию Бахтияр Есимов рассказал корреспонденту МИА «Казинформ», сложно ли бы сыном полицейского и почему поступал в Академию МВД РК втайне от родителей.

Стать полицейским Бахтияр Есимов решил в 9 классе. Говорит, что примером для него всегда был отец. Однако карьеру полицейского младшему сыну в семье Есимовых не прочили. Продолжать семейную династию полицейских должен был старший брат Бахтияра, но он себя стражем порядка не видел, чего не скажешь о младшем Есимове.

«Родители были против, чтобы я был военным или полицейским. Мне же всегда этого хотелось. Папа начал работать в полиции, когда мне было 10 лет. После 9 класса у меня развился «синдром полицейского», - улыбается Б.Есимов.

Родителям о своем намерении не говорил. Хотел показать себя взрослым и самостоятельным. Когда родители все же узнали, разразился настоящий скандал. Тем не менее папа сына понял и даже поехал с ним подавать документы и на курсы молодого бойца.

«Мой отец всю жизнь работал в миграционной полиции. А я хотел быть следователем. Он вышел на пенсию в 2009 году майором полиции, в должности замначальника райотдела. В этом же году я окончил Академию. Пришел работать в горотдел следователем и всегда мечтал его возглавить», - рассказывает Б.Есимов.

В 2011 году Б.Есимова назначили старшим следователем, в 2012 – стал начальником отделения 1-го отдела полиции, в 2013 – заместителем начальника РОВД Жамбылского района. Но мечта стать начальником следственного отдела Петропавловска не отпускала. Когда освободилась должность, Б.Есимов, не раздумывая, пошел на понижение и возглавил следственный отдел. В конце 2016 года перевелся в следственное управление ДВД старшим следователем по особо важным делам. В январе 2018 года Б.Есимова назначили заместителем начальника отдела полиции Кызылжарского района по следствию.

«Почему именно следователь? Часто и сам себе задаю этот вопрос. Следствие – одна из передовых служб органов внутренних дел. Служба, которая подводит итоги всей деятельности в части преступления: раскрывает преступление участковый – следователь ставит точку, раскрывает оперативник – следователь ставит точку. Он дает правовую оценку действиям как подозреваемых, так и сотрудников полиции», - говорит Б.Есимов.

Говорит, что никогда не считал свою работу сложной. Никогда не возникала мысль перевестись в другое подразделение.

«Конечно, сложности есть в любой работе. Прежде всего, когда нет доказательств, но ты точно знаешь, что преступление совершил именно этот человек. И начинаешь по крупицам добывать информацию. Это самое сложное и самое интересное. В 70% уголовных дел – люди признают. В остальных случаях нужно доказывать», - отмечает Б.Есимов.

Из всей практики запомнил дело сбытчика героина – особо тяжкое преступление. Было это в 2010 году. Первое крупное и сложное дело у молодого следователя. Подозреваемому грозил срок заключения до 15 лет.

«Мужчина был неоднократно судим за хранение наркотиков. Арестовал их вместе с женой. Когда предъявил им обвинение, он начал мне угрожать: мол, выйду, отомщу тебе, убью твою семью. Это подстегнуло, честно говоря. В итоге, мужчине дали 15 лет, его жене – 13 лет», - рассказывает Б.Есимов.

Еще одно непростое дело в практике следователя – перестрелка, в которой потерял ногу молодой спортсмен Ербол Хамитов. Резонанс, внимание общественности, шесть подозреваемых и несколько уголовных статей. Завершил дело за два месяца.

Рабочий день Б.Есимова начинается в 7 утра и завершается ближе в 21 часу. Полицейский говорит, что важно не принести ненароком трудности рабочего дня в семью.





«Моя супруга – мудрая женщина. Она знает, как меня успокоить, создает комфортную обстановку. Стала настоящим психологом. Когда я начинал работать, мой отец всегда говорил: приходишь с работы, перед дверью квартиры весь негатив положи в пакет и заходи домой. Утром заберешь пакет и пойдешь на работу», - улыбается Б.Есимов.

В семье Б.Есимова подрастает 6-летний сын. Мальчик уже говорит, что будет работать в полиции. На новогоднем утреннике в детском саду 3-х летний малыш щеголял в костюме-форме полковника полиции. Отец сына не разубеждает, уверен, что он продолжит семейную династию.

Несмотря на успехи Бахтияра, его мама до сих пор считает, что из него мог бы получиться хороший банкир, и была бы рада смене профессии сына. Страх родителей Бахтияра вполне объясним.

Фамилия Есимовых известна не только в области, но и за ее пределами. Родной брат Болата Есимова – отца Бахтияра - Газиз Есимов работал в милиции постовым. В июне 1951 года, во время патрулирования парка, он погиб от ножа бандитов. Тогда ему было всего 24 года. Память о Г.Есимове увековечена в музее департамента полиции области. В 2016 году на территории полицейского ведомства открыли аллею молодых сотрудников им. Газиза Есимова.

Общий стаж службы в органах внутренних дел семьи Есимовых составляет более 50 лет.