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Полгода в розыске: осужденного задержали в поезде «Алматы-Усть-Каменогорск»

17 Марта 2021 14:46
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Полгода в розыске: осужденного задержали в поезде «Алматы-Усть-Каменогорск»

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ВКО сотрудники пробации задержали осужденного, который более 6 месяцев находился в розыске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента УИС.

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«Сотрудники службы пробации совместно с отделом полиции Кокпектинского района в первый же день оперативно-профилактического мероприятия «Пробация» задержали осужденного, который ранее находился в розыске. 20-летний осуждённый еще в 2020 году был приговорён к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы за мошенничество. Но после вступления в законную силу приговора суда, он так и не прибыл на учёт в службу пробации. После этого он был объявлен в розыск. Сотрудники задержали его в поезде «Алматы-Усть-Каменогорск». В данный момент он водворен в изолятор временного содержания. Теперь ему грозит замена наказания на реальное лишение свободы, сроком на 3,5 года», - сообщил старший лейтенант юстиции Марат Тюлепбергенов.

Как отметили в ведомстве, с 15 по 24 марта в ВКО проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пробация». Цель — предотвращение правонарушений и повторных преступлений.


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#Восточно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью  
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