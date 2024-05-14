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    20:15, 13 Май 2024 | GMT +6

    Полгода не могли получить социальные услуги старики и инвалиды в Жамбылской области

    инвалидность
    Фото: Kazinform

    Районные чиновники никак не могли определиться с проведением процедуры госзакупок для обеспечения социальными услугами стариков и людей с ограниченными возможностями - пришлось вмешаться надзорному органу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы Жамбылской областной прокуратуры, прокуроры Таласского района выявили факты ущемления прав 185 лиц с ограниченными возможностями и 90 лиц, не способных к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом.

    — Установлено, что уполномоченным органом необоснованно затягивалась и нарушалась процедура проведения государственных закупок, в связи с определением подрядчика, который должен был заниматься перевозкой и уходом данных лиц. Неоказание положенной государством помощи длилось с января по март этого года, и это вызвало обоснованное недовольство граждан, — пояснили в пресс-службе ведомства.

    По акту прокурорского надзора нарушения устранены. На сегодня подрядчик определен и оказывает предусмотренную законодательством специальную социальную помощь, уточнили в прокуратуре Жамбылской области.

    Теги:
    Госзакупки Инвалиды Жамбылская область Прокуратура
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
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