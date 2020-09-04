Полгода карантина впустую: Аргентина не справляется с коронавирусом

БУЭНОС-АЙРЕС. КАЗИНФОРМ – После пяти месяцев строжайшего карантина ситуация с коронавирусом в Аргентине только ухудшается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Bloomberg.

Почти 47% из жителей страны, сдавших тест на коронавирус, получили положительный результат.

Аргентина обогнала Чили и заняла 10-е место в мире по количеству случаев заражения. В стране было зарегистрировано 417 735 случаев заражения коронавирусом и 8 730 смертей из-за вируса.

Лишь за последнюю неделю количество подтвержденных случаев выросло на 9,9%, больше чем у стран, входящих в первую двадцатку по количеству случаев заражения. Например, в Индии был зафиксирован рост на уровне 9%.

Изначально вирус распространился в столице Буэнос-Айресе и близлежащих районах, но в последнее время он перекинулся на меньшие, бедные провинции страны, где ранее вообще не было зафиксировано случаев заражения, или их было очень мало.

В некоторых районах, например, в провинции Жужуй рядом с границей с Боливией, из-за коронавируса и случаев заражения им система здравоохранения работает на пределе.

Недавно президент Аргентины Альберто Фернандес продлил действие карантина до 20 сентября. То есть карантин длится в стране уже шесть месяцев, что в свою очередь отражается на экономике Аргентины, отражается очень негативно. Один только уровень безработицы уже превысил 10%.

Стоит отметить, что в Латинской Америке и странах Карибского региона, на долю которых приходится 8% мирового населения, зафиксировано около 30% от общего числа смертей и случаев заражения коронавирусом. В регионе зарегистрировано 7,3 миллиона случаев заражения COVID-19 и 276 тысяч смертей от вируса.

На сегодня лидером по количеству случаев заражения и смертей от коронавирусной инфекции все же остается Бразилия – там зафиксировано почти 4 миллиона случаев заражения и свыше 121 тысячи смертей.