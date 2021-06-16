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    19:50, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Полгода искали угнанный табун лошадей оперативники СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские полгода искали похитителей табуна лошадей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, в ноябре прошлого года житель Уалихановского района обратился с заявление о пропаже с вольного выпаса 40 лошадей. Ущерб составил более 15 млн тенге.

    Досудебное расследование проводили по уголовной статье «Скотокрадство». Работала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытные сотрудники управления криминальной полиции и районного отдела полиции. Ориентировки отправили по регионам страны.

    «Двух схожих по приметам лошади обнаружили в подсобном хозяйстве одного из жителей Зерендинского района соседней Акмолинской области. Тавро подтвердило принадлежность животных заявителю. Дальнейшие оперативные мероприятия позволили выйти на след 53-летнего жителя Бурабайского района, оставившего этих лошадей у родственника. Затем изобличили ещё троих жителей Акмолинской области и двух североказахстанцев в возрасте от 35 до 50 лет. Все подозреваемые работают табунщиками», - рассказали в пресс-службе.

    Задержанные отрицали свою причастность, неоднократно меняли показания.

    Материалы по этому делу полицейские передали в суд.

    Кражи лошадей происходят и в соседних регионах. На днях полицейские Павлодарской области задержали табунщика, который в течение нескольких лет похищал лошадей, которых сам пас.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Правоохранительные органы
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