Полгода искали угнанный табун лошадей оперативники СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские полгода искали похитителей табуна лошадей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в ноябре прошлого года житель Уалихановского района обратился с заявление о пропаже с вольного выпаса 40 лошадей. Ущерб составил более 15 млн тенге.

Досудебное расследование проводили по уголовной статье «Скотокрадство». Работала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытные сотрудники управления криминальной полиции и районного отдела полиции. Ориентировки отправили по регионам страны.

«Двух схожих по приметам лошади обнаружили в подсобном хозяйстве одного из жителей Зерендинского района соседней Акмолинской области. Тавро подтвердило принадлежность животных заявителю. Дальнейшие оперативные мероприятия позволили выйти на след 53-летнего жителя Бурабайского района, оставившего этих лошадей у родственника. Затем изобличили ещё троих жителей Акмолинской области и двух североказахстанцев в возрасте от 35 до 50 лет. Все подозреваемые работают табунщиками», - рассказали в пресс-службе.

Задержанные отрицали свою причастность, неоднократно меняли показания.

Материалы по этому делу полицейские передали в суд.

Кражи лошадей происходят и в соседних регионах. На днях полицейские Павлодарской области задержали табунщика, который в течение нескольких лет похищал лошадей, которых сам пас.