Полезные инициативы выдвинули в Акмолинской области на майские праздники

Из-за сложной социально-экономической ситуации, вызванной паводками в регионе, в этом году праздничные мероприятия пройдут в сдержанном формате. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя управления внутренней политики Акмолинской области Жандаулет Кылышбаев, передает агентство Kazinform со ссылкой на Регинальную службу коммуникаций.

Фото: Региональная служба коммуникаций

В этом году в регионе не будет масштабных празднований Дня защитника Отечества и Дня Победы. Особый акцент будет сделан на реализации полезных для общества инициатив.

- Таким образом, в рамках празднования Дня защитника Отечества будет массовое распространение историй о взаимопомощи и поддержке пострадавших, хрониках сбора и отправке гуманитарной помощи, восстановлении жилых домов, соцобъектов силами простых граждан. Также пройдут торжественные мероприятия по поддержке и поощрению граждан, принимавших активное участие в устранении паводков, - рассказал спикер.

В рамках празднования Дня Победы на специальной платформе будет запущена онлайн-акция «Ер есімі – ел есінде» (аналог акции «Бессмертный полк»).

Волонтерские и молодежные организации планируют проведение благотворительных акций в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла «Ардагерлерге тағзым». В организациях культуры можно будет увидеть тематические выставки, экспозиции, постановки по военно-патриотической тематике. Будут организованы «уроки мужества» с приглашением ветеранов войны и военнослужащих в учреждениях образования.

Кроме того, в канун праздника будут изготовлены и массово растиражированы патриотические ленты «Жеңіс лентасы».

- В канун праздника ветеранам войны предусмотрены единовременные выплаты. Пять ветеранов Великой Отечественной войны получат по 3 млн тенге до конца года. Также стартует месячник комплексного социально-медицинского обследования ветеранов войны и приравненных к ним категорий лиц, в том числе на дому, - отметил Жандаулет Кылышбаев.

Ко Дню Защитника Отчества и Дню Победы будут запущены тематические проекты и программы, художественные и документальные фильмы, сюжеты о ветеранах войны и героях современности и другая разноформатная работа по продвижению воинской службы и исторических героев, защищавших Родину.