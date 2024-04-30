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    19:30, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    Полезные инициативы выдвинули в Акмолинской области на майские праздники

    День Победы День Защитников Отечества
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Из-за сложной социально-экономической ситуации, вызванной паводками в регионе, в этом году праздничные мероприятия пройдут в сдержанном формате. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя управления внутренней политики Акмолинской области Жандаулет Кылышбаев, передает агентство Kazinform со ссылкой на Регинальную службу коммуникаций.

    заместитель руководителя управления внутренней политики Акмолинской области Жандаулет Кылышбаев
    Фото: Региональная служба коммуникаций

    В этом году в регионе не будет масштабных празднований Дня защитника Отечества и Дня Победы. Особый акцент будет сделан на реализации полезных для общества инициатив.

    - Таким образом, в рамках празднования Дня защитника Отечества будет массовое распространение историй о взаимопомощи и поддержке пострадавших, хрониках сбора и отправке гуманитарной помощи, восстановлении жилых домов, соцобъектов силами простых граждан. Также пройдут торжественные мероприятия по поддержке и поощрению граждан, принимавших активное участие в устранении паводков, - рассказал спикер.

    В рамках празднования Дня Победы на специальной платформе будет запущена онлайн-акция «Ер есімі – ел есінде» (аналог акции «Бессмертный полк»).

    Волонтерские и молодежные организации планируют проведение благотворительных акций в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла «Ардагерлерге тағзым». В организациях культуры можно будет увидеть тематические выставки, экспозиции, постановки по военно-патриотической тематике. Будут организованы «уроки мужества» с приглашением ветеранов войны и военнослужащих в учреждениях образования.

    Кроме того, в канун праздника будут изготовлены и массово растиражированы патриотические ленты «Жеңіс лентасы».

    - В канун праздника ветеранам войны предусмотрены единовременные выплаты. Пять ветеранов Великой Отечественной войны получат по 3 млн тенге до конца года. Также стартует месячник комплексного социально-медицинского обследования ветеранов войны и приравненных к ним категорий лиц, в том числе на дому, - отметил Жандаулет Кылышбаев.

    Ко Дню Защитника Отчества и Дню Победы будут запущены тематические проекты и программы, художественные и документальные фильмы, сюжеты о ветеранах войны и героях современности и другая разноформатная работа по продвижению воинской службы и исторических героев, защищавших Родину.

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Акимат День Победы 9 Мая Акмолинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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