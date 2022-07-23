23 Июля 2022 22:37

Полевую олимпиаду юных геологов возобновили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане возобновили казахстанскую открытую полевую олимпиаду юных геологов. Сегодня состоялась церемония открытия VI казахстанской открытой полевой олимпиады юных геологов в лагере «Балдаурен», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

В олимпиаде принимают участие школьники 7-11 классов столицы и регионов республики. Участвуют более 15 команд, в том числе команды из Республики Татарстан (Российская Федерация), Белоруссии и Узбекистана.

В честь Года детей Министерство экологии, геологии и природных ресурсов планирует предоставить три гранта на учебу в Казахском национальном техническом университете им. К.И. Сатпаева участникам, которые займут передовые места.

Юные геологи Казахстана успешно защищают честь страны на международных олимпиадах. Команды юных геологов из Казахстана завоевывали «золото», «серебро» и «бронзу» в личном зачете и в командных соревнованиях в IESO в Бразилии (2015), в Японии (2016), во Франции (2017), в Таиланде (2018).

В церемонии открытия олимпиады приняли участие вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Т. Момышев, заместители председателя Комитета геологии МЭГПР РК, уполномоченное лицо АО «Национальная геологическая компания» Ж. Карибаев, представители акимата Акмолинской области, руководители национальных компаний.