Полет Токтара Аубакирова заложил основы космических исследований в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 2 октября 2021 года исполняется 30 лет со дня полета в космос первого казахского космонавта Токтара Аубакирова. Корреспондент МИА «Казинформ» на комплексе «Байконур» повествует о том, каким был этот исторический день казахстанского космоса.

Старту международного экипажа космического корабля «Союз ТМ-13» с космодрома Байконур в составе россиянина Александра Волкова, первого австрийского космонавта Франца Фибека и первого казахского космонавта Токтара Аубакирова предшествовала большая подготовительная работа. Это был сложный пуск не только в эмоциональном плане - прорыв в космос Австрии и Казахстана, но и в техническом - впервые в составе экипажа был летавший командир и два новичка - космонавта-исследователя, вместо плановых трех членов: командир, бортинженер, космонавт - исследователь.

По сути это был советско-австрийский экипаж, Волков был 60-м по счету космонавтом СССР, Аубакиров - 72-м, и, как оказалось позже, последним советским космонавтом.

Казахстан, сумевший договориться с руководством Советского Союза о внеочередном полете своего первого космонавта, тщательно готовился к этому важному событию. В течение 1991 года Президент Казахской ССР Нурсултан Назарбаев трижды приезжал на Байконур. В январе была достигнута договоренность о полете казахского космонавта, в апреле Казахстан организовал на Байконуре грандиозный праздник, посвященный 30-летию полета в космос Юрия Гагарина, и в октябре Президент прибыл на космодром уже проводить в космос первого казаха.

По приглашению Президента Казахстана на космодром прилетели руководители большинства союзных республик. Это был не только повод поздравить Казахстан с космическим прорывом, но и возможность обсудить ситуацию с распадающимся Союзом. В выступлениях Нурсултана Назарбаева чувствовалась озабоченность будущим советского космодрома, который находился на территории Казахстана. В своем заявлении перед стартом космического корабля с первым казахским космонавтом на борту он призвал все бывшие союзные республики совместно поддержать Байконур, чтобы не потерять уникальный космический комплекс. Фактически с этим полетом Казахстан заявлял о себе как государство, ставшее обладателем космодрома «Байконур», так как 31 августа 1991 года Байконур, в условиях распада СССР, был объявлен собственностью Казахстана.

Старт космического корабля «Союз ТМ-13» прошел успешно. Это действительно был прорыв Казахстана в космос. Долгожданный, эмоциональный, логический, который состоялся благодаря Первому Президента Казахстана.

Говоря об огромном значении полета первого казахского космонавта, Президент Казахстана Н.А. Назарбаев еще раз подчеркнул: «Байконур — это не только достояние советского народа, богатство всей страны, но и наш общий приоритет в мире. Моим указом в Казахстане будет создано Агентство по космическим исследованиям. В рамках конверсии мы должны повернуть возможности космического комплекса на экономические интересы Казахстана. Сегодня бюджет страны не может обеспечить потребности космических ведомств, что означает фактическую остановку космических проектов. Поэтому надо сделать всё возможное для того, чтобы работы на Байконуре не остановились…»

Токтар Аубакиров на орбите провел пять космических исследований с участием пяти институтов Академии наук КазССР в области космической медицины и биотехнологии, материаловедения, дистанционного зондирования Земли.

Через восемь дней, 10 октября 1991 года Герой Советского Союза, Заслуженный летчик-испытатель СССР, первый казахский космонавт Токтар Аубакиров, успешно выполнивший на станции «Мир» казахстанскую космическую программу, разработанную отечественными учеными, благополучно вернулся на Землю вместе с австрийским космонавтом Францем Фибеком и командиром корабля, российским космонавтом Анатолием Арцебарским.

По мнению казахстанских ученых, именно с полетов казахстанских космонавтов на орбитальный комплекс «Мир» и Международную космическую станцию (МКС) начался настоящий подъем развития космической науки в Казахстане. Были получены новые результаты, которые явились основой для развития в стране новых научных направлений, в том числе: космического материаловедения и приборостроения, космического геофизического и природно-ресурсного мониторинга, космической биомедицины и биотехнологии.

Как известно, Республика Казахстан входит в число немногих стран, имеющих трех и более космонавтов. В период 1991 - 2001 годы на орбите было выполнено пять национальных космических программ: Токтар Аубакиров (1991 год), Талгат Мусабаев (1994, 1998, 2001 годы), Айдын Аимбетов (2015 год).