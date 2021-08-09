Полемика разгорелась между казахстанскими врачами по поводу вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полемика разгорелась между казахстанскими врачами по поводу вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Врач Айна Бакеева выразила сомнение в том, что можно вакцинировать людей, не определив предварительно наличие или отсутствие у них антител к коронавирусу.

В свою очередь, доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Динагуль Баешева считает, что определять статус нет необходимости.

«На сегодняшний день, определять какой-то статус нет необходимости. В 70 странах мира на сегодняшний день миллиарды людей привито. Это нонсенс, это пробуксовка, это оттягивание процесса назад. В этом необходимости нет. При этом, после вакцинации нужно определять вирус-нейтрализующие антитела. Айна даже не знает, что нужно определять, она говорит то, что ей захочется. Айна, я Вас прошу пройти какие-то курсы, обучиться и понять. Я понимаю Ваше огромное желание помочь, но в данном случае Вы выступаете, как псевдоинтеллектуал, потому, что Вы далеки от вопросов иммунологии, вакцинологии. Она не ограничивается 6 курсами медицинского университета, это 40-летний стаж работы. Я тоже была в свое время заинтересована, у меня тоже было недоверие к вакцинации. И поэтому, этот путь от простого врача-инфекциониста до председателя независимой консультативной комиссии ВОЗ, кем я сейчас являюсь – я изучала все эти аспекты. Потому, что у меня тоже были такие вопросы, но я занималась изучением. И голословные всяких фактов, пришивание одного момента к другому с Вашей стороны – это очень некорректно. Остановитесь, Вы губите людей своим незнанием. Вы есть самый настоящий псевдоинтеллектуал, который не знает основы вакцинологии на современном этапе», – сказала Д. Баешева.

Профессор также сообщила, что может встретиться с Айной Бакеевой и, по-товарищески, все ей объяснить.

Свою позицию высказал и Рафаил Розенсон - взрослый и детский аллерголог-иммунолог, а также бывший преподаватель Айны Бакеевой в университете.

«Я, как бывший лектор, учивший Вас аллергологии и иммунологии, человек, которого я очень хочу, чтобы Вы послушали, призываю Вас: остановитесь, примените все свои знания, все свои таланты, весь свой дар убеждения, в противоположном направлении. Давайте привьем максимальное количество населения, остановим эпидемию, и вернемся к мирной доковидной жизни. Я Вам искренне желаю счастья», – сказал Р. Розенсон.