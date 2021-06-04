Poland Open: назван состав женской команды Казахстана по борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Через пять дней в Польше будет дан старт серии международных соревнований по спортивной борьбе. Казахстанки примут участие в турнире Poland Open. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Всего на старте выступят шесть казахстанок:

до 50 килограммов: Валентина Исламова;

до 55 килограммов: Айша Уалишан;

до 59 килограммов: Диана Каюмова;

до 65 килограммов: Айна Темиртасова;

до 72 килограммов: Жамиля Бакбергенова;

до 76 килограммов: Эльмира Сыздыкова.

