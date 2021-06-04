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    20:48, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Poland Open: назван состав женской команды Казахстана по борьбе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Через пять дней в Польше будет дан старт серии международных соревнований по спортивной борьбе. Казахстанки примут участие в турнире Poland Open. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Всего на старте выступят шесть казахстанок:

    до 50 килограммов: Валентина Исламова;
    до 55 килограммов: Айша Уалишан;
    до 59 килограммов: Диана Каюмова;
    до 65 килограммов: Айна Темиртасова;
    до 72 килограммов: Жамиля Бакбергенова;
    до 76 килограммов: Эльмира Сыздыкова.

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